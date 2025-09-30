El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura comenzará a descender después de las 16:00 horas, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00, y cerrando el día con un ambiente fresco de 18 grados a las 23:00.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 11:00, cuando las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.