El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente estable, con condiciones agradables para disfrutar del día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 25 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá la sensación de calidez. La humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana, disminuirá gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 8 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay que preocuparse por el paraguas, y es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La puesta de sol se producirá a las 20:17 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admiración.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.