El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, las condiciones mejorarán notablemente conforme avance el día, proporcionando un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:15, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o una reunión con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una apariencia ligeramente brumosa. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un panorama predominantemente despejado a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.