El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy en Vigo, 30 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo hasta un 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de hasta 6 km/h. Sin embargo, a lo largo del día, la dirección del viento cambiará a sureste y luego a oeste, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean pasear por la costa o disfrutar de los parques de la ciudad.

Al caer la tarde, el cielo continuará despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado y temperaturas agradables, lo que hará que sea un buen momento para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 03:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:30. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.