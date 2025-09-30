El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a ascender nuevamente.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 80% al amanecer y subiendo hasta un 93% a media mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 63% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más agradables a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados a las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 20:17, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco y húmedo, se transformará en una tarde cálida y agradable. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre en Valga.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados a las 8 de la mañana, descendiendo ligeramente a 15 grados a lo largo de la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.