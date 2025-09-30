El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 18°C, con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27°C en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y bajando a un 41% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

Durante la tarde, el viento aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre. Sin embargo, la dirección del viento, que será predominantemente del noreste, no debería causar inconvenientes significativos.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:17. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al exterior y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.