El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 12:00. Este ascenso térmico se mantendrá durante la tarde, con un pico de 25 grados a las 15:00 y 16:00, lo que hará que el tiempo sea bastante cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 23 grados a las 18:00 y bajando a 19 grados hacia las 20:00.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% a la medianoche y alcanzando un 90% a las 04:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 62% a las 12:00 y estabilizándose en torno al 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al atardecer.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
