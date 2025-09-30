El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 12:00. Este ascenso térmico se mantendrá durante la tarde, con un pico de 25 grados a las 15:00 y 16:00, lo que hará que el tiempo sea bastante cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 23 grados a las 18:00 y bajando a 19 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% a la medianoche y alcanzando un 90% a las 04:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 62% a las 12:00 y estabilizándose en torno al 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al atardecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.