El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:30. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo hasta un 41% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:17. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.