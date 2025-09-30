El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un panorama predominantemente despejado a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, las primeras horas de la mañana se sentirán más frescas y húmedas. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se irá moderando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la noche.

No se prevén precipitaciones en Silleda, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:28 horas y el ocaso a las 20:15 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.