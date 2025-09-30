El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:31. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados . Durante las primeras horas, se registrarán temperaturas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que los planes al aire libre no se verán afectados.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que el día avance, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán entre 2 y 19 km/h en la tarde y noche.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a lo largo del día se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser memorable.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día de clima templado y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el final del verano en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.