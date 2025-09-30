El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 28°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (alrededor del 83%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 37% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica será más llevadera a medida que avance la tarde.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 17°C hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol antes de que el tiempo cambie en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.