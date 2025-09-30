El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , con un ligero descenso a medida que avance la jornada.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registrarán 27 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá gradualmente, alcanzando un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del noreste contribuirán a un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.