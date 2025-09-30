El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 72% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, proporcionando una brisa ligera que será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con las temperaturas agradables, hará que sea un día propicio para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que al caer la noche, la temperatura baje a unos 18 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo bajo las estrellas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.