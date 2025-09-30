El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:30. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 41% a las horas más cálidas, contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 20:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:17. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 67% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Redondela se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar las horas de sol y la temperatura agradable antes de que la noche traiga consigo un ligero descenso en las temperaturas y un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.