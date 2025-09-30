El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 79% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 26 grados. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá algunas nubes altas, no afectará la claridad del día. La humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 50% en las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 24 km/h provenientes del norte, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople con menor intensidad, alcanzando velocidades de entre 5 y 10 km/h, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de finales de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.