El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 04:00 y 05:00, manteniendo un ambiente fresco.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a aumentar gradualmente. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 19 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 05:00 y las 08:00, pero disminuirá a medida que avance el día, situándose en torno al 67% a las 12:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior.

El viento será ligero, predominando del este con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 15:00, se prevé que el viento sople desde el suroeste a 15 km/h, alcanzando su máxima racha de 20 km/h a las 16:00. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 23 grados a las 19:00 y bajando a 20 grados a las 21:00. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando el 71% a las 22:00.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento ligero, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.