El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 25 grados en su punto máximo, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 50% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en comparación con los días anteriores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación térmica sea más placentera. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, y la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar al final de la jornada. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente pasear por el municipio. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados promete un día agradable para todos los residentes y visitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.