El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 13°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17°C hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a sentirse más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 13 km/h en la mañana y 10 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 24 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también contribuirá a un aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando un máximo de 25°C.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse aún más, con temperaturas que descenderán a 20°C al caer el sol a las 20:18. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.