El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 82% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados hacia las 11:00. La humedad comenzará a descender, llegando a un 70% a media mañana, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. El viento será ligero, predominando del este con velocidades de hasta 4 km/h, lo que no afectará significativamente las actividades al aire libre.
Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 15:00 y las 16:00. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 45% hacia las 14:00, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida y confortable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 19:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:17. El viento, que se mantendrá en direcciones variables, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde, pero se calmará hacia la noche.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Pazos de Borbén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
