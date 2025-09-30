El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 82% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados hacia las 11:00. La humedad comenzará a descender, llegando a un 70% a media mañana, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. El viento será ligero, predominando del este con velocidades de hasta 4 km/h, lo que no afectará significativamente las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 15:00 y las 16:00. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 45% hacia las 14:00, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida y confortable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 19:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:17. El viento, que se mantendrá en direcciones variables, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde, pero se calmará hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Pazos de Borbén.

