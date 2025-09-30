El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 12 y 14 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa continuará disminuyendo, llegando a un 49% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:18. El viento, que durante el día ha sido constante, disminuirá ligeramente en intensidad, manteniéndose en torno a los 7 km/h.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. En resumen, Oia disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.