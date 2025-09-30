El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 03:00 y un 90% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 74% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación más templada.
A partir de las 09:00, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y subiendo a 19 grados a las 11:00. Este aumento de temperatura se mantendrá durante la tarde, con máximas que podrían llegar a los 23 grados entre las 13:00 y las 16:00. La tarde será especialmente agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo seguirá mayormente despejado o con algunas nubes altas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 24 km/h en la tarde. Este viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas más altas sean más llevaderas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un tiempo seco y soleado. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables hasta la noche, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 19:00 y bajando a 17 grados hacia las 22:00.
En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño avance.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
