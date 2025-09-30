El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% a las 07:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente con la combinación de temperaturas elevadas y una humedad que, aunque baja, sigue siendo notable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día de clima cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el final del verano y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.