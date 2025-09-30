El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 15 y 20 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 21 grados. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final de la tarde. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:18 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará rachas de hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar un ambiente fresco, ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en la naturaleza.

En resumen, O Grove disfrutará de un día de clima agradable, con temperaturas suaves, cielos despejados y una brisa refrescante. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el puerto o explorando los encantos del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.