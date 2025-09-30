El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para los residentes y visitantes.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 79% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 61% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura y la disminución de la humedad harán que el tiempo se sienta más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero por la tarde se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del sol, que se ocultará a las 20:18 horas. La puesta de sol será un espectáculo visual, con un cielo que podría teñirse de tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.