El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:30. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre. La humedad relativa, que comenzará en un 81% a primera hora, disminuirá gradualmente, alcanzando un 44% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia la tarde. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, aunque se espera que en la tarde se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en momentos de mayor intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Mos pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una noche tranquila. La puesta de sol se producirá a las 20:17, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Mos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.