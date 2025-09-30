El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Moraña, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad. A partir de la tarde, se espera que la temperatura baje ligeramente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:17 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un final de día perfecto para disfrutar con amigos y familiares.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.