El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 13 grados hasta las 05:00, antes de comenzar a ascender.

La jornada se caracterizará por un tiempo seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00 y subiendo hasta un 95% entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 55% a las 13:00.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que la brisa se mantenga suave, aumentando ligeramente en intensidad durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente con las temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 27 grados a las 16:00.

A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 27 grados a las 16:00. Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían dar un toque de dramatismo al paisaje. La puesta de sol se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.