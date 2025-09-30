El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que lo convierte en un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Estas condiciones de viento serán agradables y no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. Por la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, pero seguirá siendo moderado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos en la playa o excursiones por la costa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 20:18 horas.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.