El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.
A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que lo convierte en un día ideal para paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Estas condiciones de viento serán agradables y no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. Por la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, pero seguirá siendo moderado.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos en la playa o excursiones por la costa.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 20:18 horas.
En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
