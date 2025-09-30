El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados al inicio del día y descenderán gradualmente a 15 grados en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados hacia el mediodía, ofreciendo un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 17 y 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 8 km/h en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones en todo el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados, y aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se comenzarán a notar algunas nubes altas que podrían dar un toque pintoresco al atardecer. La puesta de sol está prevista para las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.