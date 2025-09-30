El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada, especialmente en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:15. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 15 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.