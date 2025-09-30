El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 16 grados , manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, se espera un leve aumento, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y alcanzando un 84% a las 05:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h durante la mañana. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las primeras horas del día.

A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar de manera más notable, alcanzando los 20 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 22 grados entre las 14:00 y 17:00 horas. Durante este periodo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, creando condiciones ideales para actividades al aire libre.

En la tarde, la humedad comenzará a descender, situándose en un 49% a las 15:00 horas, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 21:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para disfrutar de la belleza natural de la isla. Con el ocaso programado para las 20:18 horas, se espera que la jornada termine con un cielo despejado, ideal para contemplar el atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.