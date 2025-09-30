El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 07:00, momento en el que el cielo seguirá despejado.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados a las 12:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% a la medianoche y descendiendo lentamente hasta un 72% al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 21 y 23 grados entre las 13:00 y las 16:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente a partir de las 16:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en dirección este y noreste durante la mañana y la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h en dirección oeste. Esto proporcionará una brisa agradable que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 20:00 y cerrando el día con un cielo poco nuboso. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día que, en general, se presenta como favorable para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en Gondomar.

