El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 07:00, momento en el que el cielo seguirá despejado.
Durante la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados a las 12:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% a la medianoche y descendiendo lentamente hasta un 72% al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.
A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 21 y 23 grados entre las 13:00 y las 16:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente a partir de las 16:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.
El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en dirección este y noreste durante la mañana y la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h en dirección oeste. Esto proporcionará una brisa agradable que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 20:00 y cerrando el día con un cielo poco nuboso. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día que, en general, se presenta como favorable para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en Gondomar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
