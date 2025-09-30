El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una apariencia ligeramente brumosa. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 10 y 25 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 a 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 86% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas centrales de la tarde. Este descenso en la humedad podría contribuir a una sensación de mayor confort, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave y constante ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y la realización de planes familiares o deportivos.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del entorno natural y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.