El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 14 grados, que irán disminuyendo a medida que avance el día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados hacia las 15:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante cálida y agradable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán por la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y placentero.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Cuntis pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, lo que permitirá observar un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales
- Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao
- Rechazo a la actuación de El Dandy de Barcelona en una discoteca de Vigo: «Tiene actitudes franquistas»