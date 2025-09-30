El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados a las 8 de la mañana, descendiendo ligeramente a 15 grados a lo largo de la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados o poco nubosos permitirán que la luz solar se mantenga durante la mayor parte del día, con el ocaso programado para las 20:17 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en Catoira se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un viento suave y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.