El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 20 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también permitirá que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:16 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.