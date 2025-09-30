El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 03:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá entre el 60% y el 84% a lo largo del día. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el tiempo sea cómodo para la mayoría de las actividades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta situación es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.