El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un aspecto positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, alcanzando velocidades de entre 4 y 10 km/h por la tarde y noche.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que alcanzarán los 22 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:18.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para pasear por la localidad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la naturaleza. No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda aprovechar al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.