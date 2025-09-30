El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y aumentando hasta un 96% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 58% hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades como senderismo o paseos por el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados centígrados. Este aumento de temperatura, combinado con cielos despejados, hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados en las horas de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:17, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo para descansar. En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.