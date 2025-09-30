El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Barro pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar el paisaje en su máximo esplendor.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 24 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más cómoda. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, y las temperaturas caerán a alrededor de 19 grados hacia la medianoche.

El ocaso se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Barro disfrutará de un día de clima agradable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades al aire libre, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.