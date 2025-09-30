El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos despejados y temperaturas que descenderán ligeramente a 15 grados.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 67% a 72%, lo que contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la temperatura.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h, pero sin llegar a ser incómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes o simplemente relajarse en la playa.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.