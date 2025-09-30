El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en As Neves con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando un 83% a las 00:00 horas y un 89% a la 1:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 72% a las 10:00 y bajando aún más a un 65% a las 11:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 18 y 20 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, con velocidades de hasta 39 km/h. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, con velocidades que caerán a 10 km/h hacia la tarde y a 3 km/h por la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 27 grados a las 5:00 PM, lo que sugiere que será un día cálido y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:16. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11:00 PM. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.