El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A pesar de que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h. Durante las horas más activas del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en la costa o en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente relajarse en un parque local.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:20, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con cielos despejados, la vista del ocaso será especialmente hermosa, marcando el cierre de un día perfecto en Vilanova de Arousa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.