El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 74% y el 79%. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé una disminución gradual de la humedad, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. A las 14:00 horas, la humedad se situará en torno al 47%, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento se mantendrá mayormente del norte y noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Vilaboa pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:19 horas, un momento perfecto para contemplar el atardecer.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno, aprovechando al máximo las condiciones favorables que nos ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.