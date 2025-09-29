El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:27. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60-70%, contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:17. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad óptima. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y confortable.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto y algunas horas de sol. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, manteniendo una sensación de frescura debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que rondará el 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.