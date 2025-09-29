El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 19°C durante la mañana. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas costeras. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea bastante placentera, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a alrededor de 17°C. La humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 75% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

El ocaso se producirá a las 20:19, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque despejado, podría mostrar algunas tonalidades interesantes debido a las nubes altas. En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable y sin la preocupación de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:29. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 16°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24°C en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

