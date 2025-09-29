El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 79% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en el ambiente. A partir de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que aportará una brisa fresca y agradable. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en Tui durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:19. En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 80% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.