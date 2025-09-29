El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más cálidas, especialmente entre las 19:00 y 20:00 horas. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Durante la mañana, las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 13 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas. A esta hora, se espera que el termómetro marque 27 grados, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación UV podría ser alta.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se prevé que el termómetro baje a unos 16 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:19 horas. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, aportará frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.