El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura será de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a las 03:00 horas.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 08:00 horas, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá entre el 73% y el 75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 26 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 45% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a noreste y este, manteniendo velocidades moderadas que no superarán los 11 km/h. Esto hará que el tiempo se sienta fresco, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:19 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se tornará en tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.