El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que rondará el 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en su punto máximo. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 47% hacia las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación más agradable. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en las zonas abiertas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Silleda realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento seguirá soplando desde el noreste, aunque con una disminución en su intensidad hacia la noche.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:17 horas. La temperatura al caer la noche descenderá a unos agradables 14 grados, con una humedad que aumentará a un 82%, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.